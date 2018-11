Italia, Mancini: "Verratti grande giocatore, è calato alla fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato così della prestazione di Marco Verratti contro il Portogallo: “È forte, è un grande giocatore. Tecnicamente è fortissimo, la palla non gliela porti mai via. Ha giocato tutte le ultime partite, è calato alla fine, ci può stare. Barella è stato fenomenale per l'età che ha. A centrocampo siamo messi bene".