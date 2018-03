Italia, martedì diversi cambi per Di Biagio: in porta si scalda Gigio

© foto di NewsPix/Image Sport

Dopo la sconfitta con l'Argentina, l'Italia è chiamata in campo martedì per il match contro l'Inghilterra. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbero esserci diverse variazioni nell'assetto azzurro. Intanto in porta Donnarumma potrebbe prendere il posto di Buffon mentre in difesa sull'esterno Zappacosta e Darmian si giocano una maglia da titolare a destra con Spinazzola ipotesi a sinistra. A centrocampo potrebbe essere concessa una chance a Cristante con Verratti e Pellegrini ai lati mentre in attacco dovrebbe esserci Candreva a destra mentre al centro e a sinistra ci sarebbero i ballottaggi Belotti-Cutrone e Insigne-Chiesa.