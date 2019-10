Italia, non solo Euro 2020: Mancini sarà il ct fino a Qatar 2022

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non terminerà con l'Europeo del 2020 l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Come riportato dal Corriere dello Sport il commissario tecnico resterà infatti alla guida degli azzurri almeno fino al Mondiale in Qatar del 2022 e non eserciterà la clausola che gli consentirebbe di liberarsi per un club: andrà avanti fino alla Coppa del Mondo che sta già preparando, seguendo tanti giovani e tenendo viva l'ipotesi legata al reintegro di Mario Balotelli.