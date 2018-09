Italia, parla Toni: "Puntiamo su un gruppo, senza rivoluzioni continue"

© foto di Federico Gaetano

L'ex attaccante Luca Toni parla al QS-Sport commentando l'attualità di casa Italia. Queste alcune battute: "Ho visto le due gare, e soprattutto in quella contro il Portogallo mi sembra che abbiamo fatto davvero poco. Il problema del gol? Non è solo un problema di attaccanti, è un discorso generale di gioco che non crea occasioni. Poi è chiaro che Mancini ha ragione: bisognerebbe cambiare le regole per far giocare di più gli italiani. Ma sono anni che che lo diciamo e non cambia mai niente. Il problema è che manca il confronto a livello internazionale, quello che ti fa crescere. Quante punte dell’Italia giocano in squadre che lottano per vincere? Forse solo Immobile con la Lazio, gli altri non hanno esperienza di confronti europei, che è quella che conta. Di sicuro dobbiamo lavorare tanto, e se posso dare un consiglio a Mancini, anche se lui ovviamente è molto più esperto di me, punterei su un gruppo e farei fare esperienza a quello, senza rivoluzioni continue. Non possiamo andare in giro a fare figuracce, quando giochi per l’Italia non è mai un’amichevole".