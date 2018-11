Italia, pericolo Germania nelle qualificazioni a Euro 2020: ipotesi Svezia

© foto di Imago/Image Sport

Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2020 si avvicina e l'Italia ha come spauracchio la Germania di Joachim Low. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina, il prossimo 2 dicembre a Dublino gli azzurri conosceranno le avversarie del girone e dopo la disastrosa Nations League gli ex campioni del mondo sono finiti in seconda fascia, mentre gli azzurri sono tra le teste di serie. Possibile nuovo incrocio anche con la Svezia mentre in terza fascia gli ostacoli maggiori sono Turchia, Serbia e Irlanda.