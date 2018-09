© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Caldara e Alessio Romagnoli sono stati provati da Roberto Mancini e potrebbero essere titolari nella sfida di stasera contro il Portogallo. I due difensori rossoneri, ancora non testati insieme al Milan, potrebbero quindi far coppia in Nazionale: mai accaduto con quella maggiore, i due hanno giocato in coabitazione in quattro occasioni in Under 21, l'ultima poco più di due anni fa, il 6 settembre 2016 contro Andorra. Lo riporta MilanNews.