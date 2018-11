Italia, Sensi: "Io vice Jorginho? L'importante è farsi trovare pronti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista che ha debuttato stasera con la maglia dell'Italia nell'amichevole contro gli USA, ha parlato nel post-gara al microfono di Rai Sport: "Sono contento della prestazione, complimenti ai ragazzi per la gara. Bisogna migliorare in zona gol ma siamo contenti. La crescita fino alla nazionale? I complimenti vanno alla squadra e ai ragazzi che mi hanno aiutato, personalmente credo di essere stato pronto al momento della chiamata".

In questa nazionale sei il vice Jorginho? "Lui è un grande calciatore, ha fatto una grande partita contro il Portogallo. La cosa importante per me è farmi trovare pronto se dovesse esserci un'altra chiamata da parte di Mancini".