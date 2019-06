© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell’Italia U21 Luigi Di Biagio ha commentato in conferenza stampa la vittoria arrivata oggi contro la Spagna nell’esordio dell’Europeo di categoria: “La prima gara è sempre la più complicata, poi giocavamo in casa ed eravamo un po' tesi. Non abbiamo giocato un buon calcio inizialmente, ora serve trovare continuità nel modo di giocare e attaccare. Reagire così contro la Spagna è da grandissima squadra, quindi complimenti ai ragazzi, non era davvero facile fare quello che abbiamo fatto".