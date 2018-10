Italia U21, Di Biagio: "Squadra in crescita, peccato per il risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il c.t. dell'Italia U21, Luigi Di Biagio, ha parlato a Rai Sport, dopo la gara persa di misura contro il Belgio: "Se fosse finita a pareggio ci sarebbe stato stretto. Ho visto delle buone cose, il Belgio ha trovato gol in una delle rare occasioni offensive. Una squadra in crescita, abbiamo fatto un buon calcio, non dimentichiamoci che il Belgio è forte, sta lottando per la qualificazione all'Europeo e chissà magari ci rivedremo qui ad Udine (sede della finale di Euro 2019, ndc).