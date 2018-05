Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca è entrato bene nel k.o. rimediato dall'Italia Under 21 ad Estoril, contro il Portogallo. L'attaccante che ha giocato l'ultima stagione alla Cremonese, nel post-partita, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti: "Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, ma usciamo a testa alta e guardiamo alla prossima. Secondo me abbiamo fatto una buona gara".

Sulla rovesciata tentata nel finale: "Ho pensato che stavo spalle alla porta, ho provato ad alzarla e ci ho provato. Andrà meglio la prossima volta

Sulla differenza con l'Under 19: "Qui c'è un livello superiore, ci sono giocatori molto forti"

Sul futuro: "Non lo so, adesso penso alla prossima gara, poi all'Europeo".

Obiettivo doppio Europeo con Under 19 e Under 21? "Penso una cosa alla volta. Per ora speriamo di vincere con la Francia".