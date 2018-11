Italia, Verratti: "Con Jorginho mi trovo benissimo. Mancini ottimo ct"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Verratti, centrocampista della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano affrontando anche l'argomento relativo al nuovo corso azzurro: "In mezzo al campo si sono viste cose molto interessanti, bisogna migliorare tantissime cose, in Polonia abbiamo avuto tantissime occasioni e non siamo riusciti a sbloccarla prima, a un certo punto potevamo pure perdere. Il mister conosce il calcio, è una cosa molto importante. Sentire la fiducia, la felicità della gente, ci fa piacere. Era un momento difficile. Sabato saremo davanti a tantissima gente, contro una grande squadra. Mi trovo molto bene con Jorginho, ho giocato tantissimo con Thiago Motta al PSG, molto vicini. Mi piace perché puoi avere tanti palloni, soprattutto non subiamo occasioni dall’altra squadra. Mi piace come il mister vede il calcio. Non credo sia giusto adattarsi agli avversari, non possiamo sempre cambiare. Dobbiamo continuare su questa strada al di là dell'avversario, per avere un'altra filosofia".