Italia, Verratti: "Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto nel post partita di Italia-Stati Uniti, il centrocampista Marco Verratti si è pronunciato ai microfoni di Rai Sport: "Questo è merito di tutti e anche del mister che in allenamento mette questa mentalità. Oggi ha fatto una grande partita Sensi. Non abbiamo cambiato modo di giocare e alla fine ci ha premiato".

Ti è mai capitato di avere così tante occasioni e non riuscire a segnare?

"Delle volte è capitato. Il calcio è così. Capiteranno partite dove tireremo in porta meno e fare più gol. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione".

E' l'Italia di Verratti?

"No. La verità è che non mi sono mai trovato così bene a giocare in Nazionale. Il calcio italiano è difficile, ma con col mister riusciamo a esprimere le nostre qualità al massimo".