Italia, Verratti su Buffon: "È felice al PSG. Ha contagiato tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Nazionale, Marco Verratti, nella sua conferenza di oggi a Coverciano, ha parlato anche di Gigi Buffon, suo compagno di squadra al Paris Saint Germain: "Gigi è veramente felice per la scelta che ha fatto a Parigi, ha l'entusiasmo di un bambino, ha già contagiato tutti. Penso che quest'esperienza gli abbia portato voglia ed entusiasmo. Per la Nazionale... non deve dimostrare nulla. Non ho parlato di questo con lui, ma ne sono sicuro, ha dato tantissimo. Qui dovrebbe avere sempre la porta aperta".