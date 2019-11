Italia, Zaniolo su Instagram: "Una serata indimenticabile"

© foto di www.imagephotoagency.it

Autore di due gol (i primi in azzurro) nella clamorosa vittoria dell'Italia sull'Armenia per 9-1 Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha pubblicato un post sul successo di Palermo attraverso il proprio account Instagram: "Una serata perfetta e indimenticabile, prima doppietta in nazionale A... un altro sogno esaudito".