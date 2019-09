Quattro le prossime eurorivali delle squadre italiane in Champions League, tutte impegnate nei rispettivi campionati nel weekend. Anzi c'è chi, come lo Shakhtar Donetsk, ha già giocato nel tardo pomeriggio vincendo con un rotondo poker. Il Bayer, avversaria della Juve, va ad Augusta, mentre il Genk, eurorivale del Napoli, ospita il modesto Sint-Truiden. Ultimo ma non ultimo, il Barcellona che va in casa del Getafe domani pomeriggio.

GRUPPO C (Atalanta)

Shakhtar Donetsk - Vorskla 4-0 (32' Bondar, 50' rig. Konoplyanka, 72' Alan Patrick, 77' Junior Moraes)

GRUPPO D (Juventus)

28/9 ore 15.30 - Augsburg vs Bayer Leverkusen

GRUPPO E (Napoli)

28/9 ore 20.30 - Genk vs Sint-Truiden

GRUPPO F (Inter)

28/9 ore 16 - Getafe vs Barcellona