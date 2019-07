James Rodriguez è tornato ad allenarsi con il Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez, obiettivo dichiarato di calciomercato del Napoli, è rientrato oggi dalle ferie, ed è tornato subito ad allenarsi in gruppo nel Real Madrid. A confermare la cosa lo stesso club spagnolo, che mediante una nota ha fatto sapere della presenza sua, e degli altri due rientranti Casemiro e Militao, con il gruppo dei blancos che si è allenato stamani. Non è chiaro se il trequartista partirà assieme al resto del gruppo per Monaco di Baviera, dove gli spagnoli affronteranno il Tottenham in Audi Cup.