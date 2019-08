James Rodriguez non pensa al Napoli: "Bello giocare al Bernabeu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez sembra non pensare al Napoli. Schierato titolare da Zinedine Zidane nella sfida pareggiata contro il Valladolid, il giocatore del Real Madrid seguito dal Napoli ha postato su Twitter un messaggio d’amore per le merengues: “Dopo tanto tempo torno al Bernabeu. È stata una sensazione unifica. Grazie ai tifosi per il sostegno. Continuano a lavorare per migliorare”.