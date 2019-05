James Rodriguez via dal Bayern. Inglesi in vantaggio su Juve e Napoli

© foto di Imago/Image Sport

L'edizione tedesca di Sky fa il punto sul futuro di James Rodriguez e spiega come il colombiano, a prescindere dalle scelte del Bayern Monaco, abbia già deciso di lasciare la Baviera dopo i due anni di prestito. Rodriguez tornerà così al Real Madrid, ma il futuro sarà lontano anche da Valdebebas.

In Italia Rodriguez piace a Juventus e Napoli, ma secondo l'emittente ad oggi sembra la Premier League il destino più probabile, con Liverpool, Manchester United e Arsenal in prima fila. Sullo sfondo, infine, da segnalare l'attenzione del PSG sulla situazione.