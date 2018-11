Joao Mario e Andre Silva, aria di rivincita a San Siro

Fonte: Dall'inviato a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per due calciatori del Portogallo sarà un San Siro abbastanza emozionante, domani sera, nell'ultima sfida dell'Italia in Nations League di quest'anno. Andre Silva e Joao Mario possono vivere Milano in una maniera molto diversa, anche se per entrambi non può non essere considerata una possibile rivincita. Quella che si è presa il centrocampista contro il Genoa, giocando una gara da migliore in campo e segnando anche un gol sul finire di partita, bello, tanto da prendere gli applausi di tutto lo stadio. Andre Silva un minimo di rivincita, contro gli azzurri, se l'è già preso, siglando la rete dell'1-0 a Lisbona, nel secondo tempo, mandando all'inferno (o quasi) la truppa azzurra.

Storie di mercato: pubblicizzati entrambi da due procuratori importanti come Joorabchian e Jorge Mendes, sono arrivati per cifre alte. 40 Joao Mario, 34 Andre Silva. E non hanno fatto bene, almeno nel primo impatto con le realtà del Naviglio. Joao Mario nella passata stagione è finito al West Ham, dove non ha brillato più di tanto, infatti il club londinese ha deciso di rispedirlo a casa. Invece l'ex Porto sta facendo bene a Siviglia - nella sua prima gara ha subito fatto registrare una tripletta - e potrebbe anche essere riscattato. Molto passa anche dalle prestazioni con la Nazionale, soprattutto dovesse arrivare alle finali di Europa League. Lui, forse, può addirittura essere un rimpianto: con Higuain e Cutrone avrebbe potuto giocare, in coppia, molto più spesso.