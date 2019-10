© foto di Valeria Abis/PhotoViews

Juventus-Lokomotiv Mosca, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, permetterà a Joao Mario di tornare in Italia dopo l'addio all'Inter della scorsa estate. Il centrocampista portoghese ha raccontato come sta andando la sua avventura in Russia in un'intervista al quotidiano Tuttosport: "Mi trovo molto bene. Il club è molto organizzato, lotta per vincere lo scudetto e finora ho giocato tutte le partite come titolare ad eccezione della prima. Sto avendo continuità, sono molto soddisfatto. Mi hanno accolto tutti molto bene. La squadra è ottima, ha giocatori di buona qualità tecnica. Oltre alle vittorie in campionato, siamo riusciti a vincere in Germania contro il Leverkusen in Champions League. Siamo in un buon momento e questo ci rende fiduciosi"