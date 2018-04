Joao Mario: "Felicissimo al West Ham. Premier miglior torneo al mondo"

© foto di Federico Gaetano

Joao Mario, centrocampista del West Ham in prestito dall'Inter, ha parlato al sito ufficiale degli Hammers in vista della gara contro il City: "Non sarà semplice, ma giochiamo in casa e ci proveremo anche con l'aiuto dei tifosi. Loro sono una squadra incredibile con giocatori fortissimi e un bel gioco da vedere. La mia situazione? Mi sto divertendo davvero tanto qua. La squadra è cresciuta e giocare in Premier è qualcosa di fantastico. E' il miglior campionato del mondo, per questo sono davvero felice di essere qua".