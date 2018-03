Joao Mario: "L'Inter è il passato. Al West Ham sono felice"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex centrocampista dell'Inter Joao Mario ha parlato in Portogallo a margine dell'evento 'Quinas de Ouro', come riporta FcInterNews.it: "Sto cercando di adattarmi il più rapidamente possibile a un campionato diverso ed impegnativo. Sono soddisfatto, sto imparando molto. Spero solo di finire bene la stagione. Volevo avere l'opportunità di giocare con più regolarità. Di entrare in un contesto competitivo. L'Inter? È parte del passato. Avrei potuto giocare di più, ma questo è il calcio. Sono soddisfatto dove sono ora e questa è la cosa più importante".