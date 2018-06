Joao Mario: "Non tornerò all'Inter. Juve o Milan? No, mai più in Italia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter che ha vissuto la seconda parte della stagione al West Ham, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non voglio riprovarci con l'Inter, mancherebbero le motivazioni. E' un'esperienza conclusa, zero dubbi. Troppa pressione per il mio prezzo d'acquisto? Macché, io valgo quella cifra (45 milioni n.d.r.). Il caos nel momento in cui sono arrivato a Milano era evidente, anche per questo non sono riuscito a esprimermi al massimo. La colpa è di tutti e di nessuno, dell'Inter ma anche di tutto il calcio italiano, che non fa per me. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile. Con l'Inter è finita. Juve o Milan? Il calcio italiano non si sposa con le mie caratteristiche. Io non amo la Serie A, è questo il punto. L'anno prossimo? Sto valutando, la Premier League per me è ideale. Poi penso alla Liga. Ma ora è presto per sbilanciarsi".