Joao Pedro cecchino infallibile: Cagliari avanti 1-0 contro il Lecce al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nemmeno la pioggia ferma il Cagliari di Rolando Maran. Al termine del primo tempo, la formazione sarda è in vantaggio per 1-0 al Via del Mare di Lecce. Decide la rete dal dischetto di Joao Pedro.

Equilibrio spezzato - Si gioca, finalmente, dopo il rinvio di ieri sera. La formazione salentina comincia il match con grande aggressività, collezionando corner in serie. Gli ospiti, però, non rischiano granché e con il passare dei minuti guadagnano metri. L'equilibrio si spezza improvvisamente alla mezzora: La Mantia colpisce ingenuamente con la mano un cross dalla destra, portando Mariani - grazie al decisivo aiuto del VAR - a decretare il calcio di rigore. Dagli undici metri, lo specialista Joao Pedro non sbaglia a porta avanti Nainggolan e soci.

Olsen si supera - Il Cagliari festeggia forse un po' troppo e si disunisce subito, così La Mantia prova a riscattarsi con una conclusione dal limite: la deviazione di Cacciatore sembra spiazzare Olsen, che però è reattivissimo e con la mano di richiamo compie un autentico miracolo. È l'unico vero pericolo portato dai padroni di casa, perché i sardi controllano bene le avanzate degli avversari. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.