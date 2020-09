Jorge Messi: "Con il City nessun contatto, non ho parlato con Guardiola"

vedi letture

Ai microfoni di Deportes Cuatro, Jorge Messi ha risposto velocemente ad alcune domande relative al futuro del figlio: "Non so se Lionel lascerà il Barcellona, è difficile che resti. Con il City non c'è niente e non ho parlato con Guardiola, né con nessun altro".