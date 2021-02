Juric: "Lasagna è un giocatore da Verona, sono sicuro che si sbloccherà"

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato così ai canali ufficiali del club al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Genoa: "Se c'è rammarico per il risultato finale, dopo la grande prestazione? A me dispiace soprattutto per i ragazzi, che sono sicuramente dispiaciuti di aver giocato una bellissima partita senza esser riusciti a portare a casa la vittoria. Abbiamo affrontato una squadra con una 'rosa' importante, quindi per noi non era assolutamente facile, ma abbiamo fatto molto bene. È andata così, siamo stati sfortunati. Se possiamo ritenerci soddisfatti di aver trovato il sedicesimo risultato utile in 23 partite di campionato? Sì, ma noi vogliamo sempre migliorare. Dobbiamo evitare di commettere errori, perché ultimamente abbiamo regalato dei gol e non va bene, ma sicuramente sotto tanti altri aspetti stiamo migliorando e sono sicuro che cresceremo ancora. Speriamo anche di poter recuperare chi è fuori, perché tanti ragazzi stanno veramente dando tutto quello che hanno. Se sono soddisfatto della prestazione di Lasagna, nonostante non sia ancora arrivato il gol? È un ragazzo da Verona: lavora molto, dà tutto, e a noi questo interessa ancor più del gol. Sono convinto che nel nostro ambiente troverà le sicurezze che gli mancano. Se sabato prossimo contro la Juve riproveremo a compiere l'impresa dello scorso anno? Ci proveremo. Lo scorso anno siamo arrivati a quell'impegno nella nostra forma migliore e in questo momento, nonostante le tante cose positive che stiamo facendo vedere, non siamo ancora a quei livelli. Noi faremo la nostra gara: sappiamo che dovremo mettere in campo una grandissima prestazione per poter ottenere un risultato positivo, e in settimana lavoreremo proprio in questo senso".