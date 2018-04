Juve, 5 nomi in caso di addio ad Allegri: ci sono Mancini e Deschamps

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per la panchina della Juve in caso di addio a Max Allegri? Il quotidiano Tuttosport prova a tracciare i profili preferiti dalla dirigenza bianconera, partendo da Simone Inzaghi. Oltre al tecnico della Lazio, si segue con attenzione la situazione di Zinedine Zidane, anche se molto dipenderà dal percorso in Champions del Real Madrid. Non mancano i nomi a sorpresa, però: il primo è quello di Massimo Carrera, già vice di Conte oggi allo Spartak Mosca. Quindi un ritorno di Didier Deschamps a Mondiale concluso, ma pure Roberto Mancini oggi allo Zenit.