Juve a confronto: Sarri vs Conte e Allegri. I numeri delle prime stagioni

Il processo alla Juve è ancora prematuro. Dopo il KO contro l'Hellas Verona, però, viene naturale fare i conti in tasca a Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri che in classifica guardano tutti dall'alto, ma l'Inter non più. E viene altrettanto spontaneo paragonare il suo operato a quello di chi l'ha preceduto: Antonio Conte, che il ciclo d'oro l'ha avviato, e Massimiliano Allegri, che l'ha proseguito.

Tutti primi alla 23^ giornata. Confrontando la prima Juve di Sarri (cioè questa) con le prime stagioni di Conte e Allegri, tutti e tre sono arrivati a questo punto del campionato da primi in classifica. Sarri, come Conte, a pari merito: oggi con l'Inter, nel 2011/2012 con il Milan. Sorride Max, ovvio, che al suo primo anno vantava +7 sulla seconda classificata. E (quasi) tutti gli altri numeri vanno in favore del livornese.

Attacco e difesa. La Juventus di Sarri, in questo momento, ha 54 punti: come la prima squadra di Allegri, mentre Conte al primo anno chiudeva la 23^ giornata con 47 punti. Sull'attacco, però, torna a primeggiare Allegri, i cui giocatori avevano siglato 49 reti a fronte delle 44 messe a referto da CR7&Co e delle 34 del primo Conte. Quanto alla difesa, però, non c'è storia: sia Allegri che Conte vantavano la porta meno battuta del campionato (rispettivamente 12 e 14 gol al passivo). Di contro, Sarri ha "soltanto" la terza miglior retroguardia della Serie A, battuta in ben 23 occasioni.

Si segna poco, si subisce tanto. Arriviamo appunto ai gol, fatti e subiti. In questa che possiamo chiamare "era d'oro" della Juventus, soltanto in un'occasione la squadre piemontese ha segnato così poco alla 23^ giornata: il primo anno di Conte, appunto. Poi, i bianconeri hanno sempre e soltanto di più rispetto a oggi. E preso meno reti: per trovare una Juve che abbia subito più di quella di Sarri alla 23^ giornata bisogna tornare a Delneri. 29 gol al passivo, contro i 23 di oggi.

La prima Juve di Conte alla 23^ giornata - 47 punti 12 V 11 P 0 S 34 gol fatti (5° miglior attacco) 14 gol subiti (miglior difesa) - Posizione primo a pari merito

La prima Juve di Allegri alla 23^ giornata - 54 punti 16 V 6 P 1 S 49 gol fatti (miglior attacco), 12 gol subiti (miglior difesa) - Posizione: primo a +7 sul secondo posto

La Juve di Sarri alla 23^ giornata - 54 punti 17 V 3 P 3 S 44 gol fatti (4° miglior attacco) 23 gol subiti (3^ miglior difesa) - Posizione: primo a pari merito