Juve, a gennaio si chiude per Trincao. Marotta permettendo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è la Juventus in pole, ma Francisco Trincão interessa anche al Manchester City e all'Inter. Il Corriere della Sera scrive che il 19enne attaccante del Braga B piace soprattutto a Beppe Marotta, che aveva iniziato a trattarlo per portarlo alla Vecchia Signora. Per Trincao la Juventus (di Marotta) aveva già offerto sette milioni di euro e rilanciato a dieci: ora la volontà sembra quella di chiudere subito l’operazione e magari 'parcheggiare' il ragazzo nella Juve Under 23, che gioca in Serie C. A gennaio si può chiudere, ad dell'Inter permettendo.