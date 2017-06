Juve, è già tempo di Supercoppa: prezzi e dati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo impegno ufficiale della stagione che verrà, prima della ripresa del campionato, per la Juventus sarà la Supercoppa Italiana, quella che a dicembre si fece soffiare a Doha dal Milan. Questa volta in campo ci saranno Campioni d'Italia e Lazio, ancora una volta dopo lo scontro a fine maggio. La data era stata già stabilita da tempo: la partita è in programma allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 agosto alle 20.45. La Lega Serie A ha ora reso noto le modalità di vendita e prezzo dei biglietti, per entrambe le tifoserie. "Le curve a 25 euro, distinti a 35 euro, Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere a 90 euro (ridotto per gli under 16 a 45 euro), family pass per le tribune (uomo, donna e fino a due under 16) a 160 euro. Per under 16, si intendono i ragazzi nati dopo l'1 gennaio 2001. Ai tifosi della Juventus saranno riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud e Tribuna Monte Mario. Ai sostenitori della Lazio, sono riservati i biglietti di Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere. Fatta eccezione per la promozione Family Pass, i sostenitori di entrambe le squadre potranno acquistare soltanto un biglietto a persona per la Supercoppa Italiana 2017. I titoli di accesso non sono cedibili" si legge sul sito della Lega Calcio.