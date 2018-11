Juve, a luglio addio ad Alex Sandro: Marcelo e Grimaldo gli eredi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus pensa sempre al mercato e il Corriere di Torino di questa mattina parla dell'assist di Alex Sandro alla società bianconera. Il brasiliano ha affermato di voler giocare in Premier League e per questo sarà probabilmente ceduto a luglio. Per la sua sostituzione sono due i nomi caldi: Marcelo e Grimaldo potranno essere gli eredi del numero 12 bianconero.