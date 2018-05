Juve, è stato Marchisio ad alzare la Coppa Italia. Buffon: "Glielo dovevo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato il capitano Gianluigi Buffon ad alzare nella serata di ieri la Coppa Italia, ma il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio. Un dettaglio che, al termine del match, lo stesso portiere della Nazionale ha spiegato in mixed-zone: "Questi trionfi non sono solo merito mio ma anche di altri ragazzi. Chiellini (ieri squalificato, ndr) l'ha sempre alzata, quest'anno volevo che lo facessero Claudio Marchisio, Barzagli e Lichtsteiner perché hanno reso il mio compito di capitano più semplice e glielo dovevo".