Ultimissime sul futuro di Sergei Milinkovic-Savic direttamente da Sky Sport. Sul centrocampista della Lazio, infatti, è tornata in maniera forte la Juventus. Il club bianconero - che sta cercando di accelerare per chiudere la trattativa - ha già l'intesa di massima col centrocampista e adesso sarà necessario trattare con la Lazio per l'intesa legata al prezzo del cartellino ed eventuali contropartite tecniche.