Juve, accordo in vista con lo United per Darmian: settimana decisiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Resta di moda anche il nome di Matteo Darmian per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport in settimana ci sarà un incontro tra il club bianconero e il Manchester United per provare a limare la distanza tra domanda (20 milioni di euro) e offerta (12 + 3 di bonus) e la sensazione è che ci sia la volontà di venirsi incontro, anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2019 e non rientra nei piani di Mourinho.