Juve, ag. Barzagli: "Lui e Buffon possono ancora rimanere in bianconero"

© foto di Federico Gaetano

Claudio Orlandini, agente del difensore della Juventus Andrea Barzagli, si è concesso ai microfoni di Tuttojuve.com per parlare dello Scudetto bianconero e del futuro del proprio assistito: "Mi aspettavo questo Scudetto. La Juve è abituata a certe pressioni e nei momenti di difficoltà tira fuori il meglio di sé. Quando una squadra va a Madrid, domina la partita e fa tre gol mi fa sorridere sentire che ha già perso il campionato perché deve andare a Milano e Roma. E poi, anche se il Napoli aveva vinto a Torino, era stanco e non aveva la brillantezza dei mesi precedenti. Futuro Allegri? Penso che rimarrà. Buffon? Agnelli magari potrà convincerlo a restare alla Juventus. Stesso discorso anche per Barzagli. La difesa della Juve comunque è da ringiovanire, sono arrivati due ragazzi di prospettiva come Caldara e Spinazzola, ma per vincere in Champions serve un Koulibaly e un buon terzino destro, sperando che Alex Sandro resti".