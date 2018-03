Juve, ag. Bellerin: "Sta bene all'Arsenal. Nessuna trattativa in corso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hector Bellerin è da tempo nel mirino di Juventus e Napoli ma il suo agente Albert Botines ai microfoni di Radio Crc ha spiegato che per ora non ci sono stati contatti con altri club: "Non ci sono stati contatti per Bellerin, lui sta bene. Ha appena rinnovato ed è difficile fare una trattativa perché lui sta bene in questa squadra. Scudetto? Il Napoli è un grande club lo sta dimostrando. Seguo molto il Napoli e sta lottando contro una grande squadra come la Juventus. Il Napoli è come l'Atletico Madrid".