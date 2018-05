Juve, ag. Buffon: "Giusto prendersi dieci giorni per riflettere"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dove andrà Gianluigi Buffon? Oggi il portiere ha detto addio alla Juventus, il suo futuro è tutto da scrivere, a Radio Sportiva ne ha parlato il suo agente Silvano Martina: "Se lui non ne ha voluto parlare, è giusto che non ne parli nemmeno io. Ci sono sicuramente delle offerte da squadre da Buffon, sia sul campo che per il post carriera, ma non ha ancora deciso. La sua fortuna è che è un portiere di posizione, non di quelli reattivi che possono perdere qualcosa con gli anni, come Julio Cesar. Era giusto che si prendesse una decina di giorni per riflettere".