Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato così del futuro del capitano della Juventus ai microfoni del Sun: "Non so se domani sarà il suo addio al calcio, si è preso due settimane di tempo per pensarci. In Inghilterra ha sempre avuto una reale ammirazione verso i tifosi del West Ham, ma non è un segreto, ne ha parlato nel suo libro. Offerte? Per rispetto non posso fare nomi di club specifici, ma posso dirvi che Gigi ama davvero l'Inghilterra".