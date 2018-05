Juve, Agnelli: "Il brand è fondamentale. Servono più gare internazionali"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Agnelli, presidente della Juventus ha parlato al The Guardian dicendo la sua sui possibili cambiamenti nel calcio internazionale: “Vogliamo tutti più gare internazionali e meno di campionato insieme a una riduzione delle gare perché non si può andare oltre a un certo numero di partite. Si potrebbe proporre che le partecipanti alla nuova Champions League possano schierare 6 Under 21 o 6 Under 23 in campionato. Ma queste sono solo proposte, non c'è un progetto in questo senso. La serie A non vive un momento dal suo prodotto migliore. Oggi l’esposizione del brand è fondamentale. Chiunque tu sia, Manchester United, Real Madrid e Juventus o Legia Varsavia, Sporting Lisbona e Anderlecht, l'obiettivo è quello di avere maggiore esposizione internazionale per sviluppare i nostri brand. Dobbiamo parlare con le federazioni europee, con le associazioni di ciascuna nazione, con l'Uefa e con le società, trovare un modo di armonizzare il sistema, trovare la giusta evoluzione del gioco. Qualsiasi proposta si faccia nel calcio non troverà mai il 100% del consenso. Il punto è che tutti gli stakeholder dovrebbero sedersi e parlarne. Ci sono problemi di bilancio, di polarizzazione: dobbiamo sederci e parlarne. Questo dovrebbe avvenire sotto il controllo dell'Uefa e ci sarebbero meccanismi di solidarietà, ma non è facile trovare una soluzione, tanti miei colleghi hanno punti di vista differenti”.