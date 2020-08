Juve, Agnelli: "Noi tra le rose più vecchie d'Europa, sarà un elemento di riflessione"

A Sky Sport ha parlato Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Il bilancio si fa con mister, staff, non ci si può focalizzare solo sull'obiettivo mancato. Una stagione è fatta di più obiettivi, per questo dico agrodolce. Faremo valutazioni su come ritrovare entusiasmo per la prossima stagione con voglia di vincere in tutti i campi. E' una riflessione a trecentosessanta gradi. Abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa, può essere un elemento di riflessione. Le prestazioni lo sono. I cambi nello staff sono dinamiche, quando si cambia così tanto sai di rischiare e di andare incontro a difficoltà che tutto sommato abbiamo superato vincendo il nono Scudetto consecutivo".