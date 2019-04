Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rete con il Milan dal dischetto e poco più, negli ultimi mesi. Paulo Dybala non convince. Anche contro la Spal, sabato scorso, la Joya ha perso l’occasione per scalare le gerarchie nelle scelte di Allegri in vista del match di domani con l’Ajax, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Più armonico, e affidabile, il lavoro di Bernardeschi alle spalle di Mandzukic e Ronaldo. A tenere banco, alla vigilia del match, è il ballottaggio tra Emre Can e Bentancur: il primo è completamente recuperato da una distorsione alla caviglia, il secondo arriva da un lungo tour de force tra campionato e Champions e potrebbe avere necessità di rifiatare. Sulla corsia sinistra, invece, Alex Sandro è la prima scelta, Spinazzola una carta alternativa da giocare in corsa.

Probabile formazione Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.