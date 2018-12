Juve, al Gran Galà del calcio trionfano Allegri e i bianconeri

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella festa del calcio italiano, la Juventus fa incetta di premi. A partire da Allegri, eletto migliore allenatore dell'anno. L'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori nel quale vengono premiati i migliori giocatori, allenatori e arbitri, ieri ha messo in testa la formazione bianconera capace di conquistare il settimo scudetto consecutivo dopo un avvincente testa a testa contro il Napoli. "La cosa trainante sono i giocatori e l'allenatore - ha detto il vicepresidente bianconero Nedved, salito sul palco per ritirare il premio - sono orgoglioso di essere qui, siamo tutti orgogliosi in società di questo premio. Sono stato fortunato perché ho vissuto epoca di grandi campioni in Italia, sta tornando la voglia di venire in Italia e riportare il nostro campionato al top del mondo".

MIGLIOR ALLENATORE - Pochi dubbi sul titolo di miglior allenatore, vinto dal mister bianconero dopo una cavalcata trionfale che ha visto la Juventus imporre la propria forza in campionato nonostante un Napoli di Sarri costante e tenace, quanto mai vicino a rompere il monopolio della Signora.

TOP 11 - Nella miglior formazione della serie A 2017-2018 ci sono ben cinque juventini, considerando anche l'ex interista Cancelo. Ecco la formazione ideale della stagione scorsa schierata con il 4-3-1-2: Alisson; Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Alex Sandro; Nainggolan, Pjanic, Milinkovic-Savic; Dybala; Icardi, Immobile.

ICARDI L'ANTI-JUVE - A spezzare il dominio bianconero ci pensa l'interista Icardi, premiato come Mvp del campionato, per il miglior gol (alla Samp di tacco il 18 marzo) e già capocannoniere con Immobile.

PIRLO ALLA CARRIERA - L'ex bianconero Pirlo si guadagna invece il riconoscimento alla carriera in compagnia di Totti. "Allegri migliora anno dopo anno - le parole dell'ex centrocampista - quando lo avevamo al Milan era ancora giovane e sbagliava tanto, soprattutto con me (ride, ndr). Scherzi a parte, è cresciuto nel modo di gestire i giocatori, ora è uno dei migliori al mondo. Ronaldo? Ha alzato il livello di attenzione in ogni allenamento e anche la voglia di conquistare il posto da parte degli altri attaccanti. Vedere lui che dà il massimo ogni giorno è importante per tutti. Juve-Inter sarà una partita molto bella, ma penso che la Juve resti la più forte ancora per tanti anni".