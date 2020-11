Juve, Alex Sandro e De Ligt verso il recupero: dovrebbero essere convocati per il Cagliari

Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della ripresa del campionato. Durante questa sosta, con la Juventus che tornerà in campo proprio oggi, il tecnico dei bianconeri recupererà infatti sia Alex Sandro che Matthijs De Ligt, mai impiegati in questa stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport entrambi potrebbero essere convocati per la sfida contro il Cagliari di sabato 21 novembre.