Alex Sandro rinnoverà a ore il contratto con la Juventus fino al giugno del 2023. Un accordo da 5,5 milioni di euro più bonus che permetteranno al brasiliano di percepire tranquillamente fino ai 6 milioni. Una mossa, quella del club bianconero, che anticipa quelle dei top club europei, pronti in estate a puntare forte sull'esterno. Manchester United, PSG, Manchester City e Chelsea sono pronte a darsi battaglia, con Paratici che adesso avrà maggiore forza in sede di trattativa proprio grazie al prolungamento contrattuale. La Juve è pronta a trattare il suo addio in caso di proposte ufficiali, con Grimaldo e, soprattutto, Marcelo, tra i potenziali sostituti. A riportarlo è Il Corriere di Torino.