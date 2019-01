Juve, Alex Sandro: "Lazio avversaria difficile, ma dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni di JTV arrivano alcune dichiarazioni di Alex Sandro, laterale brasiliano della formazione di Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero sulla Lazio prossima avversaria della Juve: "E' una squadra difficile da affrontare in casa così come in trasferta però dobbiamo stare attenti perché è una partita difficile. Quindi dobbiamo andare là per vincere. Quindi dobbiamo fare sempre così. Le tre gare in una settimana? Saranno tre partite difficili che dobbiamo affrontare bene ed essere sempre concentrati perché dobbiamo vincere tutte le partite".