Juve, Alex Sandro può partire: i bianconeri si guardano intorno

Come riportato dal Corriere dello Sport, Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il brasiliano è in scadenza nel 2020 e al momento non ci sembrano essere trattative avanzate per il rinnovo. Il laterale è stato già seguito da Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain, ma non si è mai presentata nessuna offerta concreta. La buona stagione del brasiliano potrebbe però riaccendere gli appetiti delle inseguitrici, anche per questo la Juventus si sta guardando attorno seguendo Jordi Alba e Marcelo.