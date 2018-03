Juve all'All-Star Game MLS, Allegri: "Occasione unica per noi e i tifosi"

Questo il pensiero di Massimiliano Allegri sulla presenza all'All-Star Game della MLS: "Sarà un piacere per noi giocare questa partita e sentire l'energia della MLS, un campionato in continua crescita che attrae sempre più tifosi. Sarà anche un'occasione unica per molti tifosi della Juventus del Nordamerica per vedere la loro squadra e i loro giocatori preferiti".