Juve, Allegri abbassa il profilo e alza la guardia: "Troppa positività"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allegri l'equilibratore: questa volta, verso la sfida di stasera contro il Genoa, abbassa il profilo della Juventus alzando la guardia così come il livello di attenzione. "La troppa positività abbassa l'energia. E' un momento importante, se pensiamo di vincere prima di giocare sbagliamo. La prima partita dopo la sosta è pericolosa, il Genoa farà una partita di grande aggressività. Dobbiamo tenere un profilo basso, lavorare e pensare di partita in partita – dice l'allenatore bianconero, presentando la gara allo Stadium in scena oggi alle 18 –. Perché il momento è di quelli cruciali: il calendario permette ai bianconeri di rosicchiare certamente qualcosa su Inter e Milan, e la doppia sfida contro lo United potrebbe invece assicurare il passaggio del turno in Champions. "Sulla carta possiamo permetterci di rubare dei punti – precisa il livornese –. Domenica c'è Inter-Milan, vincere ci permetterebbe di allungare su una delle due e mettere pressione al Napoli".

LA FORMAZIONE – Perin guarderà il suo passato dalla panchina. "In porta gioca Szczesny, più avanti tornerà Perin di cui sono contento per come sta lavorando". In difesa, invece: "L'unico che riposerà sicuramente è Chiellini. De Sciglio? Se gioca, gioca a sinistra. Da valutare anche Alex Sandro, che nell'ultima partita con la nazionale non ha giocato. E che ieri ha fatto un buon allenamento". Al fianco di Bonucci, Benatia è in vantaggio su Rugani, mentre sulla sinistra Alex Sandro ha più chance di De Sciglio. E Cancelo dovrebbe partire sulla corsia destra. A centrocampo, Bentancur potrebbe far rifiatare uno tra Pjanic ed Emre Can, con Matuidi sulla sinistra nella mediana a tre. In avanti, Ronaldo e Mandzukic con Bernardeschi più di Dybala. "Devo vedere la situazione e valutare le condizioni dei centrocampisti. Di conseguenza poi sceglierò gli uomini d'attacco, dove Douglas Costa è più facile vederlo a gara in corso, avrà 30 minuti nelle gambe - precisa Max -. Ha lavorato bene ma gli manca minutaggio, va rimesso piano piano. Dybala? Può darsi che giochi".