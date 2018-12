Juve, Allegri: "Avevo chiesto una gara di sacrificio. Altro passo avanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo di misura della Juventus nel derby contro il Torino: "L'impegno era difficile, perché giocavamo tre giorni dopo la Champions, perché era un derby e perché il Torino era in un ottimo momento di forma. Il campo era insidioso e ci ha creato difficoltà, la squadra ha fatto un bel secondo tempo, tecnico, non abbiamo concesso niente e abbiamo avuto tante occasioni. È un bel risultato che ci consente di fare un altro passo avanti. Difficilmente guardo i rigori, fortunatamente Ronaldo è stato bravo a tirare e a fare gol. La squadra stava bene in campo, ho chiesto di fare una partita di sacrificio perché era difficile, difficilmente potevano esserci tanti gol, per le condizioni generali. Abbiamo avuto più difficoltà nel primo tempo, non abbiamo avuto pazienza nel tenere la palla grazie anche alla loro pressione. Poi loro sono calati un po' e noi siamo aumentati. Se la squadra nella ripresa va in crescita significa che sta bene, questo è un bel segnale. Nel primo tempo abbiamo faticato un po' per la loro pressione e un po' perché non davamo ampiezza, nel secondo tempo gli abbiamo creato difficoltà appoggiandoci agli attaccanti".