Juve, Allegri: "Champions? Fino a marzo non conta. Siamo cresciuti tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fresco di vittoria della quarta Panchina d'Oro in carriera, Massimiliano Allegri parla a Sky Sport 24: "Ho un grande staff che mi dà una grossa mano e mi toglie molto lavoro, ringrazio loro e chi mi ha premiato. Lavoriamo tutti per raggiungere gli obiettivi, negli ultimi anni ci siamo riusciti: quest'anno mi auguro che sarà pieno di successi anche se sarà difficile.

La Champions?

"Fino a marzo non conta, sarà un'altra Champions a cui bisognerà arrivare preparati ed essere un pizzico fortunati".

È l'ultima occasione per questo ciclo Allegri?

"Il momento per me era giusto anche al primo o al terzo anno. In questi anni la squadra, la società, l'ambiente, i tifosi stessi: siamo cresciuti tutti. Mercoledì abbiamo perso in modo incredibile e tutti sono usciti dallo stadio soddisfatti: a me non è piaciuto molto, ma è un buon segnale".